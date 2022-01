Il Sassuolo elimina il Cagliari, 1-0 con Harroui

AGI - Al Sassuolo basta la fiammata di Harroui per battere il Cagliari e volare ai quarti di finale di Coppa Italia.

Al Mapei Stadium decide il marocchino nel corso del primo tempo, con i sardi che si vedono annullare due gol ad inizio ripresa. La squadra di Dionisi, nel prossimo turno, affronterà la Juventus, squadra che i neroverdi hanno già sconfitto a domicilio in campionato. In un avvio di gara molto equilibrato, la prima vera occasione da gol è per i sardi al 17’ con un colpo di testa di Dalbert su cross di Zappa, terminato a lato di pochissimo.

Dopo appena un minuto, sull’altro fronte, sono gli emiliani a sbloccare con Harroui, che sfrutta un cross basso da sinistra di Rogerio su cui Kyriakopoulos non riesce ad arrivare. Al 34’ i rossoblu sfiorano il pari ancor con un colpo di testa, stavolta di Zappa, ma i neroverdi sono più pericolosi e poco più tardi colpiscono un palo esterno con Raspadori, che ci prova anche a ridosso dell’intervallo impegnando Radunovic.

Nel primo quarto d’ora della ripresa vengono annullati due gol per fuorigioco al Cagliari, prima quello realizzato da Dalbert (offside di Kourfalidis segnalato in diretta), poi quello al volo di Pavoletti con la posizione irregolare di Nandez punita solo dopo un controllo al Var. Nel finale è il Sassuolo a sfiorare un paio di volte il raddoppio, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio. (AGI)