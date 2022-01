Le tappe del 'match' di Djokovic contro l'Australia

AGI - Quella di oggi è solo l'ultimo 'set' di un ormai lungo match tra il campione serbo e le autorità australiane. Queste le tappe principali di una partita giocata tra diplomazia e carte bollate:

14 dicembre 2021 - Djokovic, assiste a Belgrado alla partita di Eurolega di basket tra la Stella Rossa, di cui è tifosissimo, e il Barcellona. Fa festa, saluta e abbraccia giocatori delle due squadre, tra cui qualcuno che nei giorni a venire risulterà positivo al Covid.

16 dicembre 2021 - E' il giorno in cui il tennista serbo sarebbe risultato positivo al tampone in madre patria, ma lui afferma di aver saputo del risultato soltanto l'indomani.

17 dicembre 2021 - 'Nole' partecipa alla premiazione dei migliori giovani tennisti organizzata dall'Associazione Tennis di Belgrado, in cui tutti sono senza mascherina. Djokovic spiegherà in seguito che era asintomatico e di aver fatto un test antigenico prima dell'evento (negativo) e di aver ricevuto il risultato positivo del PCR solo dopo l'evento.

18 dicembre 2021 - Pur sapendo di essere positivo, Djokovic realizza un'intervista e un servizio fotografico per il quotidiano francese L'Equipe. "Non volevo deludere il giornalista, ripensandoci, questo è stato un errore di giudizio", dichiara qualche settimana dopo.

18 dicembre 2021 - Il direttore del torneo Craig Tiley annuncia che tutti i giocatori che prenderanno parte agli Australiani Open dovranno essere vaccinati contro il Covid. In precedenza, l'8 dicembre, il vicepremier dello Stato australiano di Victoria, James Merlino, aveva sostenuto che le esenzioni dal vaccino erano possibili ma solo per comprovate e gravi motivazioni mediche.

22 dicembre 2022 - 'Nole' torna negativo al tampone ma si ritira, senza particolari motivazioni, dalla squadra serba per l'Atp Cup in programma a Sydney qualche giorno piu' tardi, partendo il 31 dicembre in direzione Marbella per allenarsi (nella città andalusa ha anche una casa). In Spagna, però, solo chi è vaccinato puo' accedere dalla Serbia.

1 gennaio 2022 - Il direttore degli Australian, Open Tiley, spiega che sulla partecipazione di Djokovic si avranno certezze solo nei prossimi giorni.

4 gennaio 2022 - Djokovic pubblica una foto su Instagram che lo ritrae in aeroporto con una didascalia che annuncia la sua partenza per l'Australia con un permesso di esenzione, confermato anche da Tennis Australia poco dopo: "Si sta recando nel Paese con un'esenzione medica concessa a seguito di un rigoroso processo di revisione che coinvolge due distinti gruppi indipendenti di esperti medici".

5 gennaio 2022 - Il tennista serbo arriva all'aeroporto Tullamarine di Melbourne, ma viene trattenuto dapprima in aereo e pooi in una saletta dello scalo. Il suo visto viene annullato e viene traasferito al Park Hotel, albergo in cui risiedono rifugiati politici e richiedenti asilo, dove rimane per quattro notti. L'Australian Border Force afferma che Djokovic non ha soddisfatto i requisiti di ingresso, ma i legali del serbo presentano appello.

11 gennaio 2022 - In tribunale Djokovic presenta dichiarazione giurata in cui afferma di non essere vaccinato. Il giudice gli ripristina il visto, dichiarando che al giocatore non è stato concesso abbastanza tempo per parlare con i suoi avvocati prima che la decisione di negargli l'ingresso fosse presa in aeroporto. Il tennista viene rilasciato, scatenando la festa dei suoi tifosi. Ore dopo, Djokovic si allena al Melbourne Park.

12 gennaio 2022 - Nonostante l'incertezza del suo status, 'Djoker' viene ammesso come testa di serie numero 1 nel tabellone maschile degli Australian Open e con un lungo post su Instagram fa chiarezza riguardo i giorni della sua positività al Covid e ammette degli errori: "Errore di giudizio concedere l'intervista a L'Equipe da positivo. Il mio agente ha sbagliato a compilare i documenti di viaggio. C'è disinformazione che fa male alla mia famiglia".

13 gennaio 2022 - Viene effettuato il sorteggio del tabellone, con Djokovic che debutterà contro il connazionale Miomir Kecmanovic.

14 gennaio 2022 - Il ministro dell'immigrazione decide un nuovo annullamento del visto, sostenendo che il fatto che il numero uno del tennis mondiale non sia vaccinato puo' rappresentare un pericolo per la comunità.

16 gennaio 2022 - La Corte federale australiana ha respinto il ricorso di Djokovic contro l'annullamento del visto e deciso che dovrà essere espulso dal Paese.