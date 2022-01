Atalanta-Inter è il big match della 22esima. LA DIRETTA 0-0

All'11' prima grande potenziale occasione da gol del match: Brozovic perde una palla sanguinosa a centrocampo e spalanca le porte al contropiede dell’Atalanta, ma Pessina sbaglia incredibilmente il passaggio chiave per lanciare Muriel a tu per tu con Handanovic.

Via alla sfida

Iniziata la sfida tra Atalanta ed Inter al Gewiss Stadium. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria della Supercoppa, va a caccia della nona vittoria consecutiva in campionato per consolidare la vetta della classifica, i bergamaschi di Giampiero Gasperini invece puntano a riaprire i propri sogni di scudetto e confermare il proprio posto in zona Champions League.