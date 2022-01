Juventus-Napoli Bianconeri con Chiesa, Insigne-Mertens per gli ospiti. LA DIRETTA 0-1

AGI - Tutto pronto per il big match della prima giornata del girone di ritorno tra Juventus e Napoli, che si affrontano all’Allianz Stadium nonostante i tanti problemi di contagi che negli ultimi giorni hanno decimato la formazione di Luciano Spalletti (positivo al Covid anche lui). La Asl di Napoli 1 ha dato il via libera alla trasferta, mentre solo dopo l’arrivo degli azzurri a Torino la Asl di Napoli 2 ha comunicato che Zielinski, Lobotka e Rrahmani avrebbero dovuto osservare il periodo di isolamento per non essere in possesso di ‘green pass rafforzato’, dopo i contatti diretti con i compagni positivi. I tre scenderanno comunque in campo titolari.

Queste le scelte dei due tecnici:



JUVENTUS Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi.



NAPOLI Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghiulam, Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. (AGI)

Primo tempo 0-1, punizione pericolosa di Mertens Il primo tempo di Juve-Napoli si chiude siullo 0-1. Al 45mo punizione in zona molto pericolosa in favore del Napoli: dall’estremità della lunetta dell’area di rigore si occupa della battuta Mertens, che calcia di poco a lato con Szczesny che sembrava comunque sulla traiettoria. Gara molto vivace su entrambi i fronti e con tante potenziali occasioni da gol. Meglio i bianconeri in avvio, con Mckennie in particolare che sfiora il vantaggio con un colpo di testa a botta sicura su corner di Bernardeschi. Poi mettono fuori il muso anche i partenopei che la sbloccano con Mertens, sfiorando poi il raddoppio con Zielinski.

Zielinski vicino al raddoppio Occasione per il raddoppio del Napoli al 38’: Zielinski lascia partire un gran destro da fuori area, potente ma troppo centrale e deviato in tuffo da Szczesny che si salva il calcio d’angolo.

Azzurri in vantaggio con Mertens al 23mo Napoli in vantaggio con Dries Mertens: lancio in area per Politano che appoggia dietro per Mertens che con un tiro di collo pieno e batte Szczesny.

Murato Zielinski dal limite, Chiesa di poco a lato Al 14’ prova a farsi vedere anche il Napoli: Mertens riceve sulla trequarti e avrebbe tutto lo spazio e il tempo per servire il più libero Zielinski, ma decide di calciare venendo murato. Qualche istante più tardi ci prova anche Insigne dalla distanza, mettendo alto sopra la traversa. Non c’è un attimo di sosta e al 16’ torna a farsi vedere la Juventus con Chiesa, che calcia di mancino dal limite dell’area mancando però lo specchio della porta. Pericolo per Ospina.

Ci prova Rabiot, tiro fuori Altra occasione per i bianconeri al 10’: Chiesa allarga sulla corsia mancina per Rabiot, che scappa in velocità a Di Lorenzo e tenta il mancino, potente ma impreciso.