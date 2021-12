Paris trionfa nella discesa libera di Bormio

AGI - Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Sulla pista Stelvio il 32enne altoatesino si è imposto per la settima volta in carriera con il tempo di 1'54"63 davanti agli svizzeri Marco Odermatt (1'54"87) e Niels Hintermann (1'55"43). Nono posto per un altro azzurro Matteo Marsaglia (1'55"96).

Il 28 dicembre per lo sciatore altoatesino è una data decisamente fortunata quando è al cancelletto di una discesa libera: primo nel 2017, primo nel 2018 e primo nel 2019. La prima vittoria del ‘rocker delle nevi’, il soprannome del carabiniere della Val d’Ultimo, risale al 29 dicembre 2012, sempre in discesa.