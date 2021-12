Un 17enne uzbeko ha vinto i mondiali "rapid" di scacchi

AGI - L'uzbeko Nodirbek Abdusattorov, 17 anni, ha vinto il campionato del mondo "rapid" di scacchi battendo negli spareggi finali, patta con il nero e vittoria con il bianco, il russo Ian Nepomniachtchi. Il torneo, ospitato a Varsavia, è uno degli eventi più divertenti per gli amanti del gioco perché costituito da partite molto veloci, 15 minuti per ciascun giocatore più 10 secondi di incremento a mossa, che danno molta imprevedibilità alla manifestazione.

L'uzbeko, classe 2004, ha stupito colleghi e addetti ai lavori diventando il più giovane scacchista della storia ad aggiudicarsi questo particolare titolo. Nei 13 turni di gioco, infatti, Abdusattorov ha sconfitto campioni affermati come il detentore del titolo assoluto, il norvegese Magnus Carlsen, ma anche l'italo-americano Fabiano Caruana, l'armeno Levon Aronian e uno degli idoli di casa, Radoslaw Wojtaszek, raggiungendo il punteggio di 9,5 su 13 (7 vittorie, 5 patte e 1 sola sconfitta con il forte ucraino Korobov).

Un punteggio che gli è valso l'approdo al match finale, disputato sulla lunghezza blitz (3 minuti più 2 secondi di incremento a mossa) poi conclusosi con la vittoria nei confronti di Nepomniachtchi. Primo degli italiani Luca Moroni, 21 anni, che ha chiuso 91esimo su quasi 200 iscritti.

Nodirbek Abdusattorov ends a brilliant tournament by defeating Ian Nepomniachtchi! The 17-year-old claims the title of World Rapid Champion! #RapidBlitz pic.twitter.com/8qGokjdwrz