Inter vince 1-0 sul Torino e chiude l'anno in vetta

AGI - L’Inter non sbaglia con il Torino, si prende il settimo successo consecutivo in campionato e tenta la fuga in vetta in attesa dei risultati di Napoli e Milan. A San Siro finisce 1-0 grazie al gol di Dumfries, che regala gli ultimi 3 punti del 2021 alla squadra di Inzaghi, momentaneamente a +7 rispetto alle rivali al secondo posto.

Dopo due vittorie di fila tornano invece a perdere gli uomini di Juric. Primo tempo molto vivace a San Siro, con i nerazzurri che provano a fare la partita ma rischiano di andare sotto al 18’ in occasione di un tiro di Pjaca, che esce di centimetri con Handanovic immobile.

Un paio di minuti più tardi anche Bastoni ha una grande chance dall’altra parte, ma ritarda troppo la conclusione facendosi murare dalla difesa. Alla mezz’ora comunque l’Inter la sblocca grazie alla rete di Dumfries, che conclude una ripartenza fulminea guidata da Dzeko.

Poco più tardi Lautaro avrebbe la chance per il raddoppio, ma dopo aver saltato Milinkovic mette a lato con la porta vuota. Nella ripresa i ritmi calano vertiginosamente e di fatto non succede più nulla, con il Torino che ci prova senza troppa convinzione e l’Inter che si difende con ordine. Nel finale i nerazzurri sfiorano il raddoppio con Sanchez, sfortunato nel colpire un palo esterno con un destro dal limite dell’area.