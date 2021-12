Goggia seconda nel supergigante di St.Moritz vinto da Gut

AGI - Sofia Goggia lascia sempre il suo sigillo, anche se non vince. Dopo la tripletta di Lake Louise, oggi la campionessa azzurra è giunta seconda nel supergigante di Coppa del mondo di Sankt Moritz vinto dalla svizzera Lara Gut Behrami.

L’italiana, scesa con il pettorale numero 17, ha tagliato il traguardo con appena 18 centesimi di ritardo rispetto alla forte sciatrice elvetica che era scesa col pettorale 7.

A completare il podio la statunitense Mikaela Shiffrin che ha accusato un ritardo di oltre un secondo (1”18).

Per Sofia Goggia, 29 anni, bergamasca, quello ottenuto sulle nevi della pista ‘Corviglia’ è il podio numero 36 in carriera, l’undicesimo in superg. Molto buono il risultato della squadra azzurra con Elena Curtoni, sesta a 1”74, Federica Brignone, ottava a 1”90, e Marta Bassino, decima a 2”01.