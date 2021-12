Real Madrid-Inter per il primato La diretta 1-0

AGI - Entrambe già qualificate agli ottavi di Champions League, Real Madrid ed Inter si affrontano nell’ultima giornata della fase a gironi per scoprire chi passerà come prima nel Gruppo D. Al Bernabeu servirà solo un successo ai nerazzurri per strappare il primo posto agli spagnoli, momentaneamente a +2 in classifica. Ecco intanto le scelte di Ancelotti ed Inzaghi:

REAL MADRID Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius, Jovic, Rodrygo. All.: Ancelotti

INTER Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi.