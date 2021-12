Milan-Liverpool, rossoneri in lotta per gli ottavi. La diretta 1-1

AGI - Tutto pronto per l’ultima gara della fase a gironi di Champions League. Nel gruppo B si affrontano Milan e Liverpool, gara delicatissima per i rossoneri che dovranno vincere per sperare nel miracolo qualificazione agli ottavi. Oltre a vincere a San Siro, però, la squadra di Pioli dovrà sperare innanzitutto in una non vittoria del Porto contro l’Atletico Madrid. Un’oretta al fischio d’inizio e scopriremo poi quale sarà il destino del Milan. Intanto ecco le scelte dei due allenatori Pioli e Klopp:



MILAN Maignan; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Krunic, Ibrahimovic. All.: Pioli.



LIVERPOOL Alisson; Williams, Konaté, Phillips, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Morton, Minamino; Salah, Origi, Mané. All. Klopp.

Salah al 35' di controbalzo segna l'1-1 Al 35’ pareggia il Liverpool con il solito Momo Salah, che firma l’1-1 ribadendo in rete di controbalzo la respinta di Maignan sulla conclusione di Oxlade-Chamberlain.

Tomori in gol, 1-0 Milan Calcio d'angolo, liscio di un difensore e mezzqa papera di Allison che respinge corto sui piedi di Tomori che al 28' sblocca la partita

Partita bloccata, ferma su 0-0 Partita ferma sullo 0-0, le due squadre faticano contro il pressing avversario.