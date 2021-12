E sono tre: Goggia per la storia, vince anche il supergigante

AGI - Sofia Goggia è sempre più grande.

La fuoriclasse azzurra vincendo anche il supergigante di Coppa del mondo di Lake Louise in Canada ha centrato una storica tripletta in altrettanti giorni. Dopo le vittorie nelle due discese libere di venerdì e ieri, oggi Goggia è stata la più veloce anche nel superg. Sofia, campionessa olimpica in carica di discesa, ha centrato la vittoria numero 14 della sua stupenda carriera e il podio numero 35. La tripletta dell’atleta bergamasca permette all’Italia di toccare quota 104 successi nella storia dello sci alpino femminile. Alle spalle di Sofia Goggia, la svizzera Lara Gut-Behrami a 11 centesimi e l’austriaca Mirjam Puchner a 44 centesimi. Quinta Federica Brignone a 9 centesimi dal podio.