Napoli-Lazio, regna Mertens, 3-0. LA DIRETTA

Sfida di altissima classifica in chiusura di giornata fra due squadre in cerca di riscatto. Tanto il Napoli quanto la Lazio, sono infatti reduci da sconfitte in campionato e puntano a quel successo di prestigio che vorrebbe dire tre punti pesanti e ripresa del cammino nel torneo.

Fallo di frustrazione, ammonito Zaccagni Per un fallo di frustrazione ammonito anche Zaccagni al 78'. A meno di un quarto d'ora dalla fine della gara, Napoli e Lazio sono ancora divise da tre gol. Totale gestione del match da parte della squadra di Spalletti, che dietro non sta rischiando praticamente nulla.

Al 72' Demme entra al posto di Zielinski Terzo cambio per il Napoli

Petagna ed Elmas subentrano a Mertens e Lozano Primi cambi anche per il Napoli: al 64’ escono Mertens e Lozano, entrano Petagna ed Elmas.

Sarri toglie Milinkovic, entra Basic al 61' Primo cambio per la Lazio

Grande risposta di Reina su tiro di Mario Rui Napoli vicinissimo al poker al 58’ con Mario Rui, il cui tentativo di destro viene respinto in tuffo da Reina.

Fine primo tempo, in campo una sola squadra Finisce un primo tempo totalmente dominato dal Napoli: 3-0 ai danni della Lazio con la doppietta di Mertens e il sigillo di Zielinski. Pochi segnali da parte della squadra di Sarri, pericolosa con un destro di Luis Alberto parato da Ospina e una traversa colpita da Acerbi.

Il secondo ammonito è Patric al 35' Al 35’ ammonizione per Patric per un fallo da dietro su Insigne, con i due che hanno anche qualcosa da dirsi. È il secondo giallo in casa Lazio.

Spettacolare raddoppio di Mertens Capolavoro di Mertens al 28’ e 3-0 per il Napoli. Il belga s’inventa, da fuori area, un gol meraviglioso con un destro a giro di prima intenzione sul tocco di Lozano.

Il primo ammonito è Louis Felipe Cartellino giallo, il primo, per il laziale Louis Felipe

Raddoppia Mertens dopo 10 minuti Partenza clamorosa del Napoli che raddoppia al 10’: favoloso gol di Mertens dopo il tocco di Insigne, con il belga che mette a sedere un paio di difensori e battere Reina per il 2-0.

Volo di Ospina su tiro di Luis Alberto Ancora Lazio pericolosa al 25’: gran destro al volo da fuori area di Luis Alberto, ma Ospina vola e devia in corner. Dal tiro dalla bandierina successivo, Acerbi prende il tempo a tutti ma è sfortunato nel colpire una traversa.

Primo gol di Zielinski Il Napoli sblocca immediatamente il match dopo appena sette giri di lancette: Lozano offre da destra, Mertens viene fermato in area, ma Zielinski è appostato lì e con il mancino firma l’1-0.