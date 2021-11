La star dei Los Angeles Lakers, LeBron James, è stato multato per un gesto osceno

AGI - La stella dei Los Angeles Lakers, LeBron James, è stato multato di 15.000 dollari per un 'gesto osceno' e ammonito per aver bestemmiato durante una conferenza stampa dei funzionari disciplinari dell'NBA. Lo ha reso noto il portavoce della League Operations presso la NBA, Byron Spruell, in un comunicato stampa.

E' la seconda volta, in questa settimana, che la Lega ha disciplinato James per un incidente sul campo. Il cestista statunitense, infatti, era stato sospeso per un alterco avuto con Isaiah Stewart dei Detroit Pistons durante la partita del 21 novembre. È stata la prima sospensione della carriera.