L'austriaco Mayer vince la discesa libera di Lake Louise, ottavo Paris

AGI - L’austriaco Matthias Mayer ha vinto la prima discesa libera della nuova stagione di Coppa del mondo svoltasi a Lake Louise in Canada.

Per il 31enne sciatore carinziano si tratta dell’undicesima vittoria in Coppa, la settima in discesa.

Secondo posto per un altro austriaco, Vincent Kriechmayer staccato di 23 centesimi dal connazionale. A completare il podio lo svizzero Beat Feuz a 35 centesimi dal vincitore. Quarto a soli cinque centesimi dal podio l’elvetico Marco Odermatt. Miglior italiano Dominik Paris, ottavo a 96 centesimi da Mayer.



Staccato di 2”03 dal vincitore, 23/o, l’azzurro Christof Innerhofer.

Lontano dai primi anche il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, nono a 1”01. Domenicai (alle ore 20,15 italiane) sempre a Lake Louise è in programma un supergigante. Meteo permettendo a Killington negli Stati Uniti si svolgerà lo slalom speciale femminile: oggi la gara di slalom gigante è stata interrotta e poi cancellata causa forte vento dopo la discesa di nove atlete.