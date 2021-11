Altra grana per Mancini: Chiellini non ce la fa e lascia ritiro

AGI - Dopo Pellegrini, Zaniolo e Immobile, anche Giorgio Chiellini non sarà disponibile per le prossime gare in maglia azzurra decisive per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Niente Italia-Svizzera per il calciatore juventino che lascerà il ritiro della Nazionale per far rientro al club di appartenenza.

Il ct Mancini perde un altro dei suoi pezzi pregiati. Chiellini che non è riuscito a recuperare, non seguirà il gruppo oggi a Roma ma tornerà direttamente a Torino.