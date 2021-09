È morto in gara il pilota Dean Berta Vinales. Aveva 15 anni

AGI - Dean Berta Vinales non ce l'ha fatta: il pilota è morto all'ospedale di Siviglia.

L'annuncio ufficiale degli organizzatori del campionato mondiale di Superbike è arrivato via social.

We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales.



The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed.



The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl