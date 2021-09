Djokovic troppo forte per Berrettini, vince 3-1 e va in semifinale agli Us Open

AGI - Novak Djokovic ha battuto Matteo Berrettini per 3-1 in rimonta e si è qualificato per le semifinali degli Us Open.

Primo set fantastico, lunghissimo e combattutissimo, è stato vinto dall'italiano 7-5.

Ma poi, come nella finale di Wimbledon, il n.1 al mondo si è dimostrato troppo forte nonostante la grande prestazione di Berrettini. Djokovic si è aggiudicato il secondo, il terzo e il quarto set con il punteggio di 6-2, 6-2 e 6-3.

"Matteo è uno splendido giocatore": così ha commentato Djokovic dopo la vittoria. "Quando ho perso il primo set, sono riuscito a dimenticarlo. I tre set che ho vinto sono stati i migliori che ho giocato nel torneo", ha aggiunto.