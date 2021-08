Tennis: Djokovic sempre in testa alla classifica mondiale, segue Medvedev

AGI - Nessuna variazione nella classifica Atp. In testa c'è sempre Novak Djokovic, seguito dal russo Daniil Medvedev, che ha rafforzato la seconda posizione vincendo il Masters 1000 di Toronto e portandosi a meno di 1.500 punti dal serbo. Al terzo posto il greco Stefanos Tsitsipas, seguito da Rafael Nadal.

In quinta piazza il campione olimpico Alexander Zverev, seguito dall'austriaco Dominic Thiem e dal russo Andrey Rublev.

Ottava posizione per il romano Matteo Berrettini, numero uno d'Italia, che precede lo svizzero Roger Federer e il canadese Denis Shapovalov. Balzo in avanti per lo statunitense Reilly Opelka, che grazie alla finale raggiunta in Canada guadagna nove posizioni ed è 23°.

In chiave azzurra l'altoatesino Jannik Sinner conferma il suo best ranking, numero 15 del mondo. Perde due posizioni il piemontese Lorenzo Sonego, ora 27°.