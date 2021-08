Le 8 tappe italiane del Marina Militare Nastro Rosa Tour

AGI - Un tour d'Italia a vela che, con il patrocinio del Coni e con il supporto della Federazione Italiana Vela e della Gazzetta dello Sport, percorrerà otto tappe lungo le coste italiane, per promuovere i valori della Marina Militare, valorizzandone il brand, e per celebrare le bellezze dei nostri mari. Stiamo parlando del "Marina Militare Nastro Rosa Tour" con il colore richiama il quotidiano sportivo e simbolicamente va a unire tutti i mari d'Italia: si svolgerà in due blocchi (quello tirrenico e quello adriatico), muovendo ufficialmente da Genova il prossimo 27 agosto.

I partecipanti saranno impegnati sino al 5 settembre, quando la flotta raggiungerà Napoli dopo aver toccato Civitavecchia (31 agosto) e Gaeta (3 settembre). Un secondo blocco di regate è previsto tra il 16 e il 26 settembre e servirà per condurre le imbarcazioni da Brindisi (16 settembre) a Venezia (24 settembre), con tappe intermedie a Bari (19 settembre) e Marina di Ravenna (23 settembre).

Ogni tappa vedrà regatare team nazionale e internazionali nelle tre discipline veliche, offshore, inshore, boards, con un villaggio itinerante aperto al pubblico dove scoprire tutti i dettagli della competizione, a cominciare dai suoi protagonisti. A ideare questa iniziativa sportiva, di rilievo internazionale, nel rispetto di tutte le misure antiCovid, è Difesa Servizi (la società per azioni con socio unico il ministero della Difesa), con l'impegno di SSI Events e alcuni importanti partner, a cominciare da Fincantieri.

Una iniziativa che si inserisce nel progetto Valore Paese Italia sviluppato dal MiC, assieme all'Enit - Agenzia Nazionale del Turismo - e all'Agenzia del Demanio, e che punta anche alla valorizzazione dei Fari e degli edifici costieri, in collaborazione (oltre che con lo stesso Coni), con la Federazione Italiana Vela, l'Istituto per il Credito Sportivo, WWF Italia, Touring Club Italia, Cittadinanzattiva e insieme ai partner DIMORE, come ad esempio AICA, ANCE e ANCE giovani.

La Marina Militare, infatti, è responsabile dal 1911, attraverso il Servizio dei Fari e del Segnalamento Marittimo, del corretto funzionamento degli ausili alla navigazione. Il "Marina Militare Nastro Rosa Tour" è di fatto un'innovativa regata a tappe lungo le coste d'Italia, con gli specialisti del boards kite foil, la nuova classe Olimpica in programma nel 2024, gli equipaggi dei velocissimi catamarani Diam 24, scelti per le stadium racing, e i binomi misti uomo/donna a bordo dei famosissimi Figaro Beneteau 3, scelti per le lunghe prove di altura.

Tutte le classi coinvolgeranno atleti di fama internazionale, inclusi medagliati Olimpici e campioni di specialità. Alla competizione sono invitati a partecipare anche equipaggi velici dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato. In questo contesto, la collaborazione ed il supporto delle Direzioni Marittime e delle Capitanerie di Porto sono fondamentali per la perfetta riuscita della manifestazione. Per la pratica a vela, la Marina Militare ha dislocate sul territorio 13 Sezioni Veliche, all'interno delle quali si svolge attivita' formativa per la partecipazione alle gare.

Ben 218 le imbarcazioni a vela messe a disposizione: 32 barche d'altura, 41 barche costiere e 145 derive. E non va dimenticato che la Marina è anche il più grande armatore di imbarcazioni d'epoca con ben 12 barche.

"L'evento animerà le sedi di tappa portando l'azione a pochi metri dalle banchine grazie alle regate con formula stadium race e con un race village che permetterà ad appassionati e addetti ai lavori di scoprire il dinamico mondo del "Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021".

Nel 2020 lo showcase del Tour ha avuto il via nel Porto antico di Genova dal 31 agosto al 6 settembre, è proseguito nell'Arsenale Militare di Venezia dal 2 al 4 ottobre, per concludersi a Trieste, dal 7 al 10 ottobre, con la partecipazione delle barche del Tour alla classica Barcolana. La nuova edizione - con un programma molto più vasto - riparte ancora da Genova (26-28 agosto) che anticiperà, con eventi dedicati nel corso della manifestazione, l'Ocean Race, tappa conclusiva della prossima edizione di The Ocean Race nel 2023, un appuntamento storico visto che sarà la prima volta che il giro del mondo a vela in equipaggio farà tappa in Italia.

In occasione della tappa di Civitavecchia, in programma dal 31 agosto al 2 settembre, sarà ormeggiata in porto la nave scuola Amerigo Vespucci, veliero portatore di messaggi positivi che darà visibilità all'evento.

Per la circostanza, è intendimento dell'organizzazione istituire il "trofeo Amerigo Vespucci", da assegnare al miglior equipaggio classificato tra quelli appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Armati dello Stato, nell'ottica della sana competizione tipica della vela.

La presenza di nave Vespucci è particolarmente simbolica, perché il veliero rappresenta la sintesi perfetta del connubio tra la vela e la formazione dei giovani marinai. Come detto, il Tour 2021 si sviluppera nel rispetto della normativa vigente in materia Covid. In questo senso la vela e Nastro Rosa nello specifico, offrono le migliori garanzie: l'adozione di apposito protocollo di sicurezza, il supporto sanitario fornito dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare e dall'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, la presenza di varchi di sanificazione GATEAKT e l'effettuazione di test sierologici e antigenici con sistema diagnostico AFS-1000 resi disponibili rispettivamente da TEKNE srl e da CIMAF srl (myTest diagnostics), quali partner dell'evento. Tutto si svolgerà all'aperto con equipaggi di massimo tre persone. Niente squadre, palazzetti sportivi, ma uno scenario che offre la massima garanzia di svolgimento controllabile e possibile come ha dimostrato il prologo 2020.