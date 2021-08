Federer si opererà al ginocchio: "Starò fuori per alcuni mesi"

AGI - Roger Federer annuncia che si opererà al ginocchio. In un video su Instagram ammette che resterà "fuori per alcuni mesi", decisione che getta ulteriori dubbi sul suo futuro nel tennis visto anche che ha appena compiuto 40 anni. "Sarò con le stampelle per molte settimane e fuori dal gioco per molti mesi", ha detto Federer. La decisione lo esclude dagli US Open, dove è stato campione cinque volte, che iniziano tra due settimane.