Bronzo delle farfalle nella ginnastica ritmica, 40ma medaglia per l'Italia

AGI - Le ‘farfalle’ azzurre hanno conquistanto la medaglia di bronzo nella prova a squadra della ginnastica ritmica, portano a 40 il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo proprio nell'ultima giornata dei Giochi, poco prima della cerimonia di chiusura per passare il testimone a Parigi 2024. Il bronzo di Tokyo è la terza medaglia a cinque cerchi della ginnastica ritmica azzurra.

Un'impresa

All’Ariake Gymnastics Centre di Tokyo le atlete allenate da Emanuela Maccarani – Alessia Maurelli (capitana), Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea – hanno compiuto una vera e propria impresa considerando l’altissimo livello delle avversarie, chiudendo dietro la Bulgaria (oro) e il Comitato olimpico russo (argento). In precedenza la ginnastica ritmica italiana ai Giochi aveva conquistato un argento ad Atene 2004 (Elisa Blanchi, Fabrizia D'Ottavio, Marinella Falca, Daniela Masseroni, Elisa Santoni e Laura Vernizzi) e il bronzo di Londra 2012 (Elisa Blanchi, Romina Laurito, Marta Pagnini, Elisa Santoni, Anzhelika Savrayuk e Andreea Stefanescu).

"Tutte le lacrime versate"

"In questa medaglia ci sono tutte le lacrime che abbiamo versato", ha commentato Alessia Maurelli, capitana delle farfalle azzurre. "Stiamo vivendo emozioni stupende, che non si possono descrivere: questa gara incarna tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi cinque anni", ha aggiunto in un'intervista alla Rai. "Questa vittoria la dedichiamo alla nostra allenatrice, il 'nostro angelo', Emanuela Maccarani".

"Edizione storica"

"Il suggello a un'edizione storica!": questo il commento del presidente del Coni, Giovanni Malago', alla 40ma medaglia conquistata dall'Italia ai Giochi di Tokyo con la ginnastica ritmica. "L'Italia Team vola alto, come le farfalle", ha twittato Malago', "splendido bronzo nell'All Around di ginnastica ritmica e 40 medaglia a Tokyo 2020. Grazie alle campionesse guidate da Emanuela Maccarani che ci regalano un altro primato: Italia a podio tutti i giorni".