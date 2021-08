Il gesto molto poco sportivo del maratoneta francese Amdouni

AGI - Il maratoneta francese Morhad Amdouni si è reso protagonista di un gesto che ha causato molte polemiche nell’ultimo giorno delle Olimpiadi di Tokyo. L’atleta, avvicinandosi al banchetto che distribuiva bottigliette d’acqua al 28esimo chilometro della gara, ha buttato a terra tutte le bottigliette posizionate per i compagni di gara, prendendo l’ultima della fila, l’unica rimasta in piedi.

Un gesto che ha scatenato l’ira sui social di moltissime persone, che hanno rilanciato l'immagine con commenti molto duri. La maratona è stata una gara molto difficile e combattuta, che ha costretto molti atleti a ritirarsi per via del caldo soffocante.

Morhad Amdouni (France) deliberately knocks over all the water for his fellow contesters in the marathon. Abdi Nageeye (Holland) was directly behind him and didn’t get a bottle. Nageeye won silver. Amdouni finished 17th. Karma is a bitch. #Olympics pic.twitter.com/R9YP64T7OI