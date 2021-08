Paltrinieri conquista la medaglia di bronzo nella 10 km di fondo in acque libere

AGI - Gregorio Paltrinieri porta all'Italia la 31esima medaglia alle Olimpiadi di Tokyo. Il nuotatore, 26 anni, ha conquistato un bronzo nella 10 km di fondo in acqua libere, dopo l'argento negli 800 stile libero: è il primo italiano a vincere una medaglia olimpica in una gara di nuoto in acque libere.

La vittoria è andata alla Germania, con Florian Wellbrock (con il tempo di 1h48'3"7), argento all'ungherese Kristof Rasovszky a 25"3. Paltrinieri terzo a 27"4, davanti all'israeliano Matan Roditi, a 51"2.

L'italiano aveva conquistato l'oro nei 1.500 alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016.

"Sono contento, è stato il massimo che ho potuto fare", ha dichiarato il nuotatore azzurro, reduce dalla mononucleosi che ha minato la sua forma fisica. "È la giusta ricompensa dopo due mesi d'inferno. Vado via da qua con due medaglie e posso ritenermi soddisfatto, anche se non erano questi i piani".

“Ho voluto questo bronzo a tutti i costi, perché queste Olimpiadi non mi avevano ancora appagato del tutto: adesso sì. Il quarto posto nei 1.500 stile libero è stata una brutta botta”.

Nella baia di Odaiba il nuotatore azzurro è stato autore di una eccellente prestazione sotto l’aspetto tattico. 'SuperGreg' non ha seguito la forte andatura del tedesco Florian Wellbrock, poi medaglia d’oro in 1 ora 48’33, ma ha preferito controllare a circa mezzo minuto. Paltrinieri ha toccato in 1 ora 49’01 alle spalle dell’ungherese Rasovski.

“Vado via con il sorriso perché più di così era impossibile", ha aggiunto il nuotatore di Carpi, tesserato per le Fiamme Oro. "Questa medaglia è una delle più sofferte della mia carriera, me la sono meritata perché nonostante una condizione difficile non ho mollato. Sono contento di aver combattuto e di aver dato il massimo. Ho tre medaglie olimpiche in tre discipline differenti (800, 1500 oro a Rio 2016 e 10 km, ndr) ed è bello anche questo”.