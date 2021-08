La Champions sbarca su Amazon Prime, darà un'italiana al mercoledì

AGI - Prime Video scende in campo per la Champions 2021-22. La piattaforma streaming trasmetterà 17 partite della prossima edizione in cui saranno impegnate Inter, Milan, Atalanta e Juventus, con l'antipasto della Supercoppa tra Chelsea e Villarreal del prossimo 11 agosto. Le partite saranno incluse negli abbonamenti già attivi. "Abbiamo i diritti per trasmettere in esclusiva le partite del mercoledì per l'Italia, dalle fasi preliminari alle finali, 17 partite stagionali, sempre una squadra italiana quando sarà impegnata il mercoledì", ha spiegato Alex Green, Managing Director PrimeVideo-Sport Europe, nel corso della presentazione del palinsesto. Prime Video si è aggiudicata in esclusiva la migliore partita di un'italiana del mercoledì per i prossimi tre anni.

Un 'Top team' di commentatori

La piattaforma promette una ventina di telecamere per le partite, la migliore tecnologia HD e un 'top team' di commentatori con Alessandro Piccinini e Massimo Ambrosini rispettivamente telecronista e seconda voce. A Giulia Mizzoni affidato il pre-partita da novanta minuti, l'intervallo e il post gara.Alessia Tarquinio, invece, sarà la bordocampista, mentre subitodopo il post-partita scatterà la trasmissione di Marco Cattaneocon gli highlights di tutte le gare del turno Champions e gliapprofondimenti sulle italiane in gioco. Infine i talent che sidivideranno tra le trasmissioni Prime Video per commentare lepartite. Da Julio Cesar a Federico Balzaretti, passando per Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Clarence Seedorf, Luca Tonie Giampaolo Calvarese.