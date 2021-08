Tokyo 2020, Italia fuori sia nel volley che nel basket 

AGI - Doppia sconfitta per l'Italia del volley e del basket. Un sogno sfumato per gli azzurri.

L'Italbasket cede il passo alla più quotata Francia per 84-75. Nulla da fare per i ragazzi di coach Meo Sacchetti, che nonostante un cuore immenso dopo esser stati sotto anche di 14 punti, non riescono nell'impresa di ribaltare il risultato negli ultimi 10 minuti di gioco. Sontuosi Fontecchio e Gallinari (23 e 21 punti), per i bleus sugli scudi Fournier, Batum e Gobert: gli azzurri salutano Tokyo a testa altissima, mentre la Francia affronterà la Slovenia in semifinale.

Partita con i francesi sempre in vantaggio, ma negli ultimi minuti cresce incredibilmente la tensione, la Francia riesce a riportarsi avanti di 5 con una bomba di Heurtel e due liberi di Gobert, mentre gli azzurri provano a restare a contatto con il talento di Gallinari, che non sbaglia in lunetta e riporta a -3 i suoi a 51 secondi dalla fine. Negli istanti finali di gara pero' l'Italia non trova piu' canestri dal campo e i francesi allungano chiudendo i conti sull'84-75.

Fuori anche l'Italia della pallavolo maschile. Gli azzurri sono stati sconfitti alla Ariake Arena per 3 a 2 dall'Argentina al termine di una partita molto combattuta. Gli italiani erano vicecampioni olimpici in carica. 21-25, 25-23, 25-22, 14-25, 15-12 il finale. È la fine di un ciclo iniziato sette anni fa e che ha portato l’argento olimpico di Rio e un bronzo europeo.