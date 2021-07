Irma Testa conquista la medaglia di bronzo

AGI - Non è bastato una straordinaria prestazione, con anima e cuore, a Irma Testa per accedere alla finale olimpica della categoria fino a 57 chilogrammi nel pugilato. L'azzurra, comunque medaglia di bronzo, è stata sconfitta davvero di pochissimo dalla filippina Nesthy Patecio che si presentava da campionessa del mondo in carica. Testa ha vinto la prima ripresa, la filippina la seconda e successivamente la terza. Per la boxe italiana femminile, a Tokyo solo con quattro atlete (nessuno uomo), si tratta di una storica medaglia.