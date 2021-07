Camila Giorgi ai quarti, battuta la finalista di Wimbledon

AGI - Una straordinaria Camila Giorgi approda ai quarti del torneo di tennis olimpico. La 29enne di Macerata ha battuto con un secco 6-4, 6-2 la finalista di Roma e Wimbledon, la ceca Karolina Pliskova, in un'ora e un quarto di gioco, diventando la terza italiana a entrare tra le migliori otto tenniste dei Giochi dopo Raffaella Reggi nel 1988 e Francesca Schiavone nel 2004.

Aggressiva e concreta

Camila ha sfoderata una prova aggressiva e concreta imponendosi nel gioco da fondo contro la più quotata rivale che l'aveva battuta cinque volte. L'azzurra domani (nella notte italiana) affronterà l'ucraina Elina Svitolina, numero 6 del mondo. La 26enne di Odessa si è da poco sposata con il tennista francese Gael Monfils. Due i precedenti, a Wuhan nel 2014 e a Birmingham nel 2017, con un successo a testa. Nei turni precedenti Camila Giorgi, appena scivolata al 61mo posto nel ranking mondiale, aveva superato a sorpresa la statunitense Jennifer Bardy (numero 16 al mondo) e poi la russa Elena Vesnina.

Out Naomi Osaka

Il tabellone femminile ha perso una delle protagoniste annunciate: la testa di serie numero 2 Naomi Osaka, ultima tedofora in occasione della cerimonia d'apertura, battuta 6-4, 6-1 dalla ceca Marketa Vondrousova. Probabilmente a tradirla è stata la pressione di giocare in casa, dopo che aveva rinunciato al Roland Garros parlando di una forma di depressione. "Per me ogni sconfitta è una delusione, ma oggi sento che questa delusione fa schifo più delle altre", ha commentato. "Le pressioni su di me qui sono tantissime", ha ammesso, "sono alla mia prima Olimpiade, e non sono stata capace di reggere questa pressione".