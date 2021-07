Diana Bacosi conquista l'argento nella gara di skeet 

Diana Bacosi ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di skeet di Tokyo 2020. La campionessa azzurra, oro a Rio 2016, è stata battuta 56-55 dall'americana Amber English. Bronzo per l'alteta cinese Wei Meng. Il parziale delle medaglie azzurre alle olimpiadi passa così a 8 medaglie: un oro, tre argenti e quattro bronzi.

Netta sconfitta degli azzurri del volley

Netta sconfitta per gli azzurri del volley battuti dai campioni del mondo della Polonia 3-0 (25-20, 26-24, 25-20) nel secondo match torneo olimpico maschile. Per il ct Gianlorenzo Blengini c'è anche la tegola dell'infortunio a Simone Giannelli che non ha potuto giocare per un risentimento muscolare al quadricipite femorale destro. La prossima partita degli azzurri, che all'esordio avevano battuto il Canada, sarà contro il Giappone mercoledì alle 19.40 giapponesi (le 12.40 italiane)

Boxe, Irma Testa ai quarti di finale

L'azzurra Irma Testa si è qualificata per i quarti di finale della categoria fino a 57 chilogrammi del pugilato. Oggi la pugile italiana sul ring della Kokugikan Arena di Tokyo ha sconfitto 5 a 0 l'irlandese Michaela Walsh.

Ai preliminari Testa, già partecipanti ai Giochi di Rio 2016, aveva battuto 4 a 1 la russa Liudmila Vorontsova. Il quarto di finale è in programma mercoledì 28 e l'avversaria sarà la canadese Caroline Veyre.

Nuoto azzurro nella storia

Intanto basta meno di un’ora all’Italia del nuoto per raddrizzare subito l’Olimpiade di Tokyo. Ci hanno pensato gli 'scafi' azzurri, Nicolò ‘Tete’ Martinenghi, stupendo bronzo sui 100 rana, e i quattro moschettieri magici d’argento nella 4x100 stile libero battuti solo dai missili americani. I quattro ‘Italian boys’ si chiamano Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo, tutti grandi protagonisti nella loro singola frazione.

E così, nella seconda giornata di finali all’Aquatics Centre di Tokyo, l’Italia del nuoto torna ad aggiornare il grande librone delle medaglie olimpiche.

Fognini gli ottavi di finale

Fabio Fognini si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo olimpico di tennis battendo il bielorusso Egor Gerasimov 6-4, 7-6.

Senego eliminato al secondo turno

Lorenzo Sonego è stato eliminato al secondo turno del torneo olimpico di tennis singolare. Il 26enne piemontese è stato battuto dal georgiano Nikoloz Basilashvili in tre set, 6-4, 3-6, 6-4, dopo due ore e 43 minuti di gioco.