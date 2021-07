Nello skateboard il podio più giovane di sempre delle Olimpiadi 

AGI - Un podio di bambine nello Skateboard Street che ha debuttato a Tokyo 2020: l'oro è andato alla giapponese Momiji Nishiya, una tredicenne di Osaka, e l'argento alla coetanea brasiliana Rayssa Leal, detta 'Fatina'. Bronzo per una sedicenne, l'altra nipponica Funa Nakayama. 42 anni in totale, si tratta del podio più giovane di sempre delle Olimpiadi.



Asia Lanzi, unica azzurra in gara nello skateboard femminile, si è piazzata al 14mo posto e non è riuscita a entrare in finale dopo aver messo insieme un punteggio di 6,13. Escluse a sorpresa dalla finale anche le brasiliane Pamela Rosa, prima del ranking, e Leticia Bufoni, ex fidanzata di Neymar.