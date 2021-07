Muore in pista il pilota 14enne Hugo Millan

AGI -Tragedia al MotorLand Aragon dove un pilota di 14 anni, Hugo Millan, è morto per le ferite riportate durante una gara valida per la European Talent Cup. Millan è caduto al secondo giro e mentre stava cercando di uscire dalla pista da solo è stato investito dal pilota polacco Milan Leon Pawelec, che non e' riuscito a schivarlo. Il 14enne pilota spagnolo, di Huelva ,è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'Hospital Miguel Servet di Saragozza, dove poi è morto.