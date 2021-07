Europei: Southgate, la finale con l'Italia da aspettare con impazienza

AGI - "Dobbiamo goderci il fatto di essere in finale, ma c'è un altro enorme ostacolo da superare". Lo ha detto il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, dopo la vittoria a Wembley contro la Danimarca, parlando della sfida di domenica sera contro gli Azzurri.

"L'Italia è una squadra molto buona. L'ho pensato negli ultimi due anni. Sono in ottima forma e hanno guerrieri in difesa che hanno passato di tutto - ha proseguito parlando con i giornalisti dopo il match - è una grande partita da aspettare con impazienza. Le finali sono lì per essere vinte". E ha aggiunto: "Ci riorganizzeremo e ci prepareremo a dovere. Dobbiamo recuperare, c'è voluto tanto a livello fisico e mentale".