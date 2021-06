Russia-Danimarca 1-4, i danesi agli ottavi contro il Galles

AGI - La Danimarca travolge 4-1 ed elimina la Russia qualificandosi agli ottavi di finale da seconda classificata in virtù del successo del Belgio per 2-0 sulla Finlandia. Una rete di Damsgaard, un regalo di Zobnin a Poulsen e i sigilli finali di Christensen e Maehle valgono i primi tre punti del torneo ai danesi che si regalano il biglietto per il match della Johan Cruijff ArenA di Amsterdam contro il Galles.

La gara nella prima mezz'ora di gioco alterna folate improvvise a fase di stallo e di prolungata circolazione palla della selezione di Hjulmand con quasi il 70% del possesso. Primo squillo del match al 29': Hojbjerg si coordina dalla lunga distanza e lascia partire und estro che sfiora il palo. La soluzione dalla distanza sembra essere la preferita. Ed è la giocata da fuori area di un singolo che sblocca il risultato. Al 38' il fantasista della Sampdoria Damsgaard si prende la scena e lo fa con un tiro a giro dal limite che lascia di stucco Safonov e vale l'1-0 danese.

Stesso copione nella ripresa

La ripresa segue lo stesso copione: ritmi bloccati, la Russia fatica ad affacciarsi dalle parti di Schmeichel e la Danimarca non riesce a costruire azioni pericolose. Come nel primo tempo, il raddoppio arriva da un episodio. Anzi, da un errore: Zobnin sbaglia il retropassaggio e regala un assist a porta vuota a Poulsen che appoggia in rete. Ma al 68' c'è la nuova svolta del match: Sobolev cade a terra dopo un lieve contatto con Vestergaard, l'arbitro Turpin concede il penalty e Dzyuba dagli undici metri non sbaglia.

L'autogol diH radecky che indirizza Finlandia-Belgio regala un boato al pubblico di Copenaghen e maggiore serenità per Poulsen e compagni. E al 79' c'è il tris della Danimarca con un'altra conclusione dalla distanza. Dopo una parata di Safonov e una respinta della difesa, Christensen si coordina e da fuori area firma il 3-1 con una staffilata letale. La Russia si sbilancia e subisce anche il poker. All'82' Maehle ruba palla, guida un contropiede e lo chiude con un tiro sul primo palo che vale il definitivo 4-1.