Larissa Iapichino si affida a papà Gianni per diventare ancora più forte

AGI - Larissa Iapichino cambia guida tecnica ed il suo nuovo allenatore sarà il padre Gianni. Larissa, 18 anni, campionessa italiana indoor e primatista mondiale juniores al coperto con 6,91 metri, lascia Gianni Cecconi per affidarsi al padre che la guiderà nella preparazione verso le Olimpiadi di Tokyo e i Mondiali di categoria a Nairobi in Kenya.

Gianni Iapichino è stato allenatore di Fiona May, ex moglie e mamma di Larissa. "Ho individuato in mio padre la guida che sento più affine al percorso futuro, ho scelto la via più difficile", dice Larissa. "Ho investito papà di una enorme responsabilità in un momento di stagione delicato ma questo è ciò che mi sento".