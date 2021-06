Paura per Eriksen a Euro 2020. Colto da malore durante Danimarca-Finlandia

AGI - paurain campo tra Danimarca e Finlandia, terza gara dei campionati Europei di calcio. Al centrocampista dell'Inter, Christian Eriksen, è stato praticato un massaggio cardiaco in un clima quasi surreale e di disperazione.

"Il giocatore ora è sveglio e si trova in ospedale per ulteriori esami". L'ospedale è il Rigshospitalet di Brondby. Lo scrive su Twitter la federazione calcistica danese.

Dalle prime immagini pubblicate dall'agenzia Afp sembrerebbe che il centrocampista sia uscito cosciente dal campo di gioco. In una foto, in particolare, si vede il giocatore che si tiene la fronte con la mano sinistra. Si attendono ancora aggiornamenti ufficiali da parte dell'Uefa. Il giocatore è stato portato negli spogliatoi in barella.

Il giocatore, caduto da solo sul terreno di gioco, ha passato diversi minuti a terra privo di sensi. Lacrime tra i compagni e tra i tifosi presenti sugli spalti. Un clima di paura è sceso all'interno del Parken Stadium di Copenaghen dove si stava volgendo la partita, ora sospesa.

"Momenti come questi mettono tutto nella vita in prospettiva. Auguro a Christian una pronta e completa guarigione e prego che la sua famiglia abbia forza e fede". Cosi' il presidente Uefa Aleksander Ceferin in una nota diffusa su Twitter dal profilo ufficiale dell'organizzazione.

"In questi momenti l'unità della famiglia del calcio è molto forte, e a lui e alla sua famiglia vengono rivolti gli auguri e le preghiere di tutti. Ho sentito di tifosi di entrambe le squadre che cantavano il suo nome. Il calcio è bello e Christian lo gioca magnificamente", conclude Ceferin.