Europei, all'Olimpico performance virtuale di Bono, the Edge e Garrix

AGI - Uefa Euro 2020 prenderà il via con una performance virtuale di "We Are The People".

Lo annuncia la stessa organizzazione spiegando che "la tecnologia all'avanguardia porterà Martin Garrix, Bono e The Edge insieme ai tifosi di tutta Europa per un'apertura celebrativa.

Martin Garrix, Bono e The Edge saranno al centro della scena in occasione della partita di apertura di all'Olimpico di Roma con una performance virtuale che utilizzerà una tecnologia all'avanguardia per avvicinare i tifosi al sipario della competizione l'11 giugno".

La collaborazione tra la leggenda del rock U2 e uno dei più grandi DJ/produttori del mondo per la canzone ufficiale di Uefa Euro 2020 si è estesa a una ricreazione digitale dell'Olimpico che vedrà i tre artisti unirsi come mai prima per una performance celebrativa di We Are The People.

La canzone sarà suonata come parte della cerimonia di apertura pochi istanti prima del calcio d'inizio della prima partita del torneo tra Italia e Turchia.

"L'attesa sta crescendo man mano che le squadre nazionali partecipanti annunciano le loro squadre e le sedi ospitanti completano i preparativi", ha detto il direttore marketing UEFA Guy-Laurent Epstein. "La cerimonia di apertura all'Olimpico di Roma sarà il giusto preambolo al torneo, e sono lieto che la collaborazione tra tre grandi artisti, Martin Garrix, Bono e The Edge, abbia prodotto anche una performance virtuale che permetterà ai tifosi di tutta Europa e del mondo di sentirsi più vicini al torneo. We Are The People racchiude la celebrazione dell'unione e della festa al centro di Uefa Euro 2020 e sono sicuro che i tifosi saranno entusiasti della performance virtuale sia che la guardino a casa o online".

La performance, incentrata su un concerto dal vivo in uno stadio, unirà le parole di speranza e positività della canzone, insieme a immagini potenti portate in vita dalla tecnologia, tra cui il campo da gioco trasformato in una fiamma blu-bianca, campi di energia creati da milioni di particelle di luce e Bono proiettato sul palco con una performance vocale potente ma intima per i milioni di spettatori da casa. Tutto è stato girato fra Londra e l'Olimpico di Roma, per ricreare l'ambiente dello stadio in 3D.

La playlist ufficiale di Uefa Euro 2020, è curata da Garrix con brani scelti dai migliori giocatori ed è disponibile su tutte le principali piattaforme.