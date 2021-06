F.1: Leclerc più veloce di Hamilton, Ferrari in pole a Baku

AGI - Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha conquistato la pole position per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Al suo fianco partirà il campione del mondo Lewis Hamilton su Mercedes.

ll monegasco ha girato in 1'41"218, precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull del leader del mondiale Max Verstappen che partirà in seconda fila davanti al sorprendente Pierre Gasly (Alpha Tauri). Quinto tempo per l'altra Ferrari di Carlos Sainz in terza fila davanti alla McLaren di Lando Norris, sesta in griglia; a seguire Sergio Perez (Red Bull) davanti a Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Fernando Alonso con l'Alpine e l'altra Mercedes di Valtteri Bottas solo decimo.