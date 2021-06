Poker dell'Italia alla Repubblica Ceca. E ora testa agli Europei

AGI - Poker dell'Italia nell'ultimo test prima del via agli europei di calcio: la nazionale allenata da Roberto Mancini ha vinto 4 a 0 contro la Repubblica Ceca nella partita disputata questa sera sul terreno del Dall'Ara, a Bologna.

In gol per gli azzurri Immobile, al 23', su tiro deviato da un difensore avversario; Barella, al 45', anche in questo caso complice una deviazione di un difensore della Repubblica Ceca; Insigne al 62' e Berardi al 72'.

Dopo la goleada al San Marino, l’Italia batte quindi anche la Repubblica Ceca nell’amichevole pre-Europei. Il gol di destro di Immobile è favorito dalla deviazione di Celustka che mette fuori causa il proprio portiere.

Poi, appena prima dell’intervallo, il raddoppio di Barella, che avanza palla al piede e dal limite calcia trovando un’altra deviazione abbastanza netta di Boril per il 2-0 azzurro.

Gli uomini di Mancini restano agilmente in controllo della sfida e nella ripresa chiudono i conti prima con Insigne, che festeggia nel miglior modo il suo 30° compleanno, poi con Berardi che servito dallo stesso Insigne realizza il definitivo poker con un pregevole tocco.