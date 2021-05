Gp Spagna, Hamilton guadagna la pole numero 100 in carriera

AGI - Pole position numero 100 in carriera per Lewis Hamilton nel Gp di Spagna a Barcellona. Il campione del mondo della Mercedes mette un nuovo record nel confronto con Michael Schumacher ed è nella posizione migliore per collezionare domani anche la vittoria numero 98 della carriera: "Non riesco a crederci, siamo a 100. Nessuno l'avrebbe detto nel 2012 che saremmo arrivati a tanto".

In prima fila anche la Red Bull di Max Verstappen, staccato di appena 36 millesimi dall'altra Mercedes di Valtteri Bottas (+0"132), affiancato in seconda fila dalla Ferrari di un ottimo Charles Leclerc.

A seguire Esteban Ocon (Alpine) e l'altra Rossa di Carlos Sainz, settimo Daniel Ricciardo (McLaren), ottavo Sergio Perez (Red Bull), nono Lando Norris (McLaren) e decimo Fernando Alonso (Alpine).