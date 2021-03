Gli azzurrini travolgono la Slovenia e volano ai quarti degli Europei

AGI - L'Italia è ai quarti agli Europei Under 21: a Maribor gli azzurrini si sono imposti 4-0 sui padroni della casa della Italia-Slovenia garantendosi il secondo posto nel girone B alle spalle della Spagna.

La doppietta di Cutrone

A segno al 10mo Maggiore, al 19mo Raspadori, al 25mo Cutrone su rigore. L'attaccante ha poi sbagliato un altro penalty ma si è rifatto al 50mo con un gran gol all'incrocio da fuori area. Nel finale espulso Marchizza.

Le altre qualificate

Dal 31 maggio al 6 giugno si terrà la Final eight per l'assegnazione del titolo. Oltre all'Italia è passata la Spagna (prima del Girone B grazie alla vittoria sulla Repubblica Ceca). Nel gruppo A, tre nazionali sono arrivate a pari punti (5), ma Olanda e Germania hanno beffato la Romania di Mutu (imbattuta) grazie al maggior numero di gol segnati. Ai romeni non è bastato lo 0-0 finale contro la Germania mentre l’Olanda travolgeva l’Ungheria per 6-1. Nel gruppo C Francia e Danimarca sono avanti ma può ancora spuntarla la Russia mentre nel gruppo D se la giocano ancora Croazia, Portogallo, Inghilterra e Svizzera.