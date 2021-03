Chi è Antonella Granata, prima presidente donna di una federazione del Coni

AGI - E' sposata, ha due figli di 24 e 20 anni ed è impegnata come consulente del lavoro nel campo edile. Una vita normale. O forse no. Perché magari non se l'aspettava, ma dal 13 marzo è lei la presidente della Figs, la Federazione Italiana Giuoco Squash. L'assemblea elettiva si è svolta a Riccione e l'ha incoronata come prima donna alla guida di una delle 44 federazioni del Coni. Solo una volta c'era stata un'elezione che aveva visto vincere una donna, ma poi fu invalidata. E così il record è tutto di Antonella Granata, cinquantenne cosentina che si è avvicinata allo squash per caso.

"Abito a Rende ed è per la passione di mia figlia che sono entrata in questo mondo, - racconta Antonella all'AGI - perché lei ha iniziato a frequentare i corsi di squash al centro sportivo Scorpion, per un progetto scolastico. Io l'accompagnavo, da mamma. Alla fine ho seguito anche gli allenamenti, ma io non gioco, io guardo giocare!". "Solo qualche volta ho preso la racchetta in mano, per curiosità, - dice Antonella, sorridendo - ma è uno sport troppo dinamico, ci vuole un buon allenamento!". Antonella si è fatta però coinvolgere nell'associazione Asd SquashScorpion, è diventata delegata regionale e poi consigliere nazionale.

"Ho iniziato così a vivere lo sport anche dall'interno - ci dice - fino ad essere candidata alla presidenza. In Calabria purtroppo c'è solo una società sportiva che pratica questo sport, il problema principale sono gli impianti - precisa Antonella Granata - e oggi ci sono solo i 5 campi di Rende".

Ma per fortuna la passione dilaga e arrivano sportivi anche da lontano per poter giocare. In tutta Italia ci sono quasi 9000 tesserati, presenti in ogni regione, soprattutto al nord. Ora la neo presidente ha programmi precisi, sia per la Calabria che per tutta l'Italia.

"Adesso dobbiamo recuperare soprattutto il movimento di base, in tutta Italia, - precisa Antonella - perché purtroppo il lungo fermo dovuto alla pandemia rischia di far disperdere le forze, di allontanare tanti giovani dallo sport. Poi, superata la criticità del momento, abbiamo in programma di aumentare l'impiantistica federale, cosa che ci consentirà finalmente di promuovere in maniera capillare questo sport, anche in Calabria".

Lo squash prevede, come ogni sport, dei campionati nazionali per ogni categoria, assoluti maschili e femminili, campionati giovanili e anche per veterani, sia individuali che a squadre. Nel 2019 l'Asd SquashScorpion è stata anche campione d'Italia assoluto a squadre e ha laureato pure una campionessa italiana. "La mia è certamente una bella responsabilità che però ho voluto accettare - conclude Antonella Granata - perché credo che possa essere davvero una bella apertura per il mondo dirigenziale sportivo al femminile".