Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi

AGI - La barca italiana Luna Rossa ha battuto due a zero la barca britannica Ineos Team UK nelle prime due regate della finale delle Challenger's Series per l'America's Cup in corso a Auckland, Nuova Zelanda. La vittoria sarà assegnata al meglio di 13 regate e deciderà lo sfidante del Team New Zealand per la prestigiosa America's Cup.

Il timoniere di Luna Rossa Jimmy Spithill ha guidato il team della barca italiana a vincere per un minuto e 52 secondi nella prima gara, caratterizzata dal vento leggero. Nella seconda il vento era piu' forte e ha spinto la velocita' delle barche supertecnologiche fino a 48 nodi, avvantaggiando gli inglesi, ma Luna Rossa ha vinto anche in questo caso, con un margine piu' ridotto (16 secondi). Le prossime due regate sono in programma domani.