Ansia per Sofia Goggia, cade e si fa male al ginocchio 

AGI - Sofia Goggia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro cadendo nella neve fresca su una pista turistica di Garmisch-Partenkirchen, in Germania, lungo il tracciato che riportava a valle le concorrenti del supergigante femminile rinviato per nebbia. La sciatrice azzurra è stata trasferita a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica Fisi.

I timori per il mondiale

La 28enne campionessa olimpica bergamas proprio a Garmisch un anno fa aveva riportato la frattura del radio che ne chiuse in anticipo la stagione. E' caduta sulla neve fresca, rotolando diverse volte e perdendo anche il casco durante la caduta. Immediatamente soccorsa, è stata portata via in barella.