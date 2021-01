Super Inter nel derby d'Italia, superata la Juve 2-0

AGI - Straordinaria prova di forza per l’Inter, che dopo il pareggio con la Roma e l’incredibile sconfitta con la Sampdoria, domina contro la Juve e s’impone nel derby d’Italia per 2-0. Decisive le reti di Vidal e Barella, che lanciano momentaneamente la squadra di Conte in vetta alla classifica alla pari del Milan, impegnato domani sera nella trasferta di Cagliari.

Pesante passo indietro rispetto alle ultime uscite, invece, per i bianconeri di Pirlo che restano al quinto posto alle spalle di Napoli e Roma.

Neanche un quarto d’ora sul cronometro e alla prima vera fiammata del match i nerazzurri la sbloccano con il grande ex di turno: la firma è proprio quella di Arturo Vidal, che stacca alla perfezione di testa sul cross di Barella, lasciando di sasso un’impotente Szczesny. Appena un minuto prima, dall’altra parte, era stato annullato un gol a Ronaldo per fuorigioco di Chiesa sulla precedente conclusione di Rabiot.

La squadra di Conte è padrona del campo e va un paio di volte vicino al raddoppio, in particolare con Lautaro che spreca un tap-in a porta vuota dopo un tiro di Lukaku respinto dal portiere.

Troppo timida la Juve, che ad inizio ripresa non riesce a cambiare passo e al 52’ subisce il 2-0 ad opera di Barella, lasciato incredibilmente solo sul lancio dalle retrovie di Bastoni e bravissimo a battere Szczesny a tu per tu.

La reazione dei bianconeri è troppo molle per poter impensierire realmente i padroni di casa, tant’è che Handanovic non è quasi mai chiamato in causa, se non nel finale sul tiro di Chiesa che poteva riaprire il discorso negli ultimi minuti. Prima del triplice fischio non succede più nulla, la squadra di Conte fa grande festa a San Siro.