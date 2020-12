Nel 2021 si farà una grande scorpacciata di sport

AGI - Scorpacciata di sport nel 2021 tra le Olimpiadi estive di Tokyo e gli Europei multicity di calcio rinviati dallo scorso anno causa pandemia. Sarà un 2021 con tanto calcio sia a livello di Nazionale (Europei e qualificazione ai Mondiali 2022) che di club, ma anche con l'Americas Cup ad Auckland in Nuova Zelanda a marzo.

Calendario sempre molto fitto anche per quanto concerne le due ruote, dal Giro d'Italia al Tour de France fino agli Europei (in Trentino) e ai Mondiali a fine settembre nelle Fiandre. Come sempre tanta Formula 1 e Motomondiale. Nei primi mesi dell'anno fitta è l'agenda degli sport invernali che vivranno nei Campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo di febbraio il momento clou. I prossimi saranno anche i mesi delle qualificazioni ai Giochi olimpici di Tokyo che scatteranno il 23 luglio dopo la storica decisione di posticipare l'evento causa pandemia di Covid-19.

GENNAIO

Giorno 3, Motori: inizia la Dakar 2021 in Arabia Saudita (fino al 15). - Giorni 5/6, Sci nordico: Tour de Ski a Dobbiaco. - Giorni dal'8 al 10, Sci nordico: Tour de Ski in Val di Fiemme. - Giorni dal 14 al 31, Pallamano: Campionato mondiali maschili in Egitto. - Giorni dal 18 al 31, Tennis: Australian Open a Melbourne. - Giorno 26, Sci alpino: Coppa femminile a Plan de Corones (slalom gigante).

FEBBRAIO

Giorni dall'1 all'11, Calcio: Coppa del mondo per club a Doha (Qatar). - Giorni 6/7, Slittino: Campionati mondiali a Koenigsee (Germania). - Giorni dal 5 al 14, Bob: Campionati mondiali ad Altenberg (Germania). - Giorno 6, Rugby: Sei Nazioni, Italia-Francia. - Giorno 7, Football americano: NFL Super Bowl a Tampa (Usa). - Giorni dal 7 al 21, Sci alpino: Campionati mondiali a Cortina d'Ampezzo. - Giorni dal 9 al 21, Biathlon: Campionati mondiali in a Pokljuika (Slovenia). - Giorno 13, Rugby: Sei Nazioni, Inghilterra-Italia. - Giorno 14, Basket: Nba All-Star Game. - Giorno 23 al 7 marzo, Sci nordico: Campionati mondiali a Oberstdorf (Germania). - Giorno 27, Rugby: Sei Nazioni, Italia-Irlanda. - Giorni 27/28, Sci alpino: Coppa femminile in Val di Fassa (discesa e superg).

MARZO

Giorno 6, Ciclismo: Strade Bianche. - Giorni dal 6 al 21, Vela: Americas Cup in Nuova Zelanda. - - Giorno 7, Ciclismo: Parigi-Nizza. - Giorni dal 10 al 16, Ciclismo: Tirreno-Adriatico. - Giorno 13, Rugby: Sei Nazioni, Italia-Galles. - Giorni dal 17 al 20, Sci alpino: finali Coppa del mondo a Lenzerheide (Svizzera). - Giorno 20, Rugby: Sei Nazioni, Scozia-Italia. - Giorno 20, Ciclismo: Milano-Sanremo. - Giorno 21, Formula 1: Gp Australia, inizia la stagione - Giorni dal 22 al 28, Pattinaggio figura: Campionati mondiali a Stoccolma (Svezia). - Giorno 25, Calcio: qualificazioni Mondiali 2022, Italia-Irlanda del Nord. - Giorno 28, Calcio: qualificazioni Mondiali 2022, Bulgaria-Italia. - Giorno 28, Formula 1: Gp Bahrain. Moto: 28: Gp Qatar (prima tappa della stagione). - Giorno 31, Calcio: qualificazioni Mondiali 2022, Lituania-Italia.

APRILE

Giorno 4, Ciclismo: Giro delle Fiandre. - Giorno 11, Formula 1: Gp Cina. - Giorno 11, Moto: Gp Argentina. - Giorno 11, Ciclismo: Parigi-Roubaix. - Giorno 18, Moto: Gp Stati Uniti. - Giorni dal 18 al 23, Tuffi: Coppa del mondo a Tokyo (Giappone). - Giorno 25, Formula 1: Gp Vietnam. - Giorno 25, Ciclismo: Liegi Bastogne-Liegi. (AGI)Bz1/Val (Segue) (AGI) - Roma, 30 dic.

MAGGIO

Giorno 2, Moto: Gp Spagna. - Giorni dall'8 al 30 maggio, Ciclismo: Giro d'Italia - Giorno 9, Formula 1: Gp Spagna. - Giorni dal 10 al 23, Nuoto: Campionati europei a Budapest (Ungheria). - Giorno 13, Coni: elezioni a Milano. - Giorno 15, Calcio: finale Champions League femminile in Svezia. - Giorno 16, Moto: Gp Francia. - Giorno 19, Calcio: finale Coppa Italia. - Giorni dal 21 al 6 gennaio, Hockey su ghiaccio: inizia il Campionato mondiale Top Division in Lettonia e Bielorussia (Minsk). - Giorni dal 21 al 6 giugno, Tiro con l'arco: Campionati europei ad Antalya in Turchia. - Giorno 23, Formula 1: Gp Monaco. - Giorni dal 23 al 6 giugno, Tennis: Roland Garros a Parigi - - Giorni dal 25 al 30, Ciclismo: Mondiali di mountain bike in Olanda. - Giorno 26, Calcio: Europa League finale a Siviglia (Spagna). - Giorni dal 28 al 31, Basket: Final Four Eurolega. Calcio: 29, finale Champions League a San Pietroburgo (Russia). - Giorno 30, Moto: Gp d'Italia. - Giorno 31, Calcio: iniziano i Campionati europei under 21 (fino al 6 giugno).

GIUGNO

Giorni dal 3 al 6, Automobilismo: rally di Sardegna. - Giorni dal 3 al 10, Judo: Campionati mondiali a Budapest (Ungheria). - Giorno 4, Atletica: Golden Gala Pietro Mennea a Roma. - Giorno 6, Formula 1; Gp Azerbaijan. - Giorno 6, Moto: Gp Catalogna. - Giorno 11, Calcio: iniziano gli Europei in 12 Nazioni (Italia-Turchia). (AGI)Bz1/Val (Segue) (AGI) - Roma, 30 dic. - Giorni dall'11 al 10 luglio, Calcio: inizia la Coppa America in Argentina e Colombia - Giorno 13, Formula 1: Gp Canada. - Giorno 16, Calcio: Europei, Italia-Svizzera. - Giorno 20, Calcio: Europei, Italia-Galles. - Giorno 20, Moto: Gp Germania. - Giorni dal 26 al 29, Calcio: Europei, ottavi di finale. - Giorni dal 26 al 18 luglio, Ciclismo: Tour de France - Giorno 27, Formula 1: Gp Francia - Giorno 27, Moto: Gp Olanda. - Giorni dal 28 all'11 luglio, Tennis: torneo di Wimbledon

LUGLIO

Giorni 2/3, Calcio: Europei, quarti di finale. - Giorno 4, Formula 1: Gp d'Austria. - Giorni 6/7, Calcio: Europei, semifinali a Londra. - Giorno 11, Calcio: Europei, finale a Londra. - Giorno 11, Moto: Gp Finlandia. - Giorno 18, Formula 1: Gp Gran Bretagna. - Giorni dal 23 all'8 agosto) Olimpiadi: iniziano le Olimpiadi Tokyo in Giappone

AGOSTO

Giorno 1, Formula 1: Gp d'Ungheria. - Giorni dal 14 al 5 settembre, Ciclismo: inizia la Vuelta de Espana. - Giorno 15, Moto: Gp d'Austria. - Giorni dal 17 al 29, Universiadi: Universiadi a Chengdu (Cina). - Giorni dal 24 al 5 settembre, Paralimpiadi: Paralimpiadi di Tokyo in Giappone - Giorno 29, Formula 1: Gp Belgio. - Giorno 29, Moto: Gp Gran Bretagna. - Giorni dal 30 al 12 settembre, Tennis: US Open.

SETTEMBRE

Giorno 2, Calcio: qualificazioni Mondiali 2022, Italia-Bulgaria. - Giorno 5, Calcio: qualificazioni Mondiali 2022, Svizzera-Italia. - Giorno 5, Formula 1: Gp d'Olanda. - Giorno 8, Calcio: qualificazioni Mondiali 2022, Italia-Lituania. - Giorni dall'8 al 12, Ciclismo: Europei in Trentino. (AGI)Bz1/Val (Segue) (AGI) - Roma, 30 dic. - Giorno 12, Formula 1: Gp d'Italia. - Giorno 12, Moto: Gp Aragon. - Giorni dal 12 al 3 ottobre, Calcio a 5: Mondiali in Lituania - Giorno 19, Moto: Gp San Marino. - Giorni dal 18 al 26, Ciclismo: Mondiali nelle Fiandre (Belgio). - Giorni dal 24 al 26, Golf: Ryder Cup a Haven (Usa). - Giorno 26, Formula 1: Gp Russia. - Giorno 23, Canottaggio: iniziano i Campionati mondiali a Shanghai (Cina). - giorni dal 28 al 3 ottobre, Tennistavolo: i Campionati europei in Romania.

OTTOBRE

Giorno 3, Formula 1: Gp Singapore. - Giorno 3, Moto: Gp Giappone. - Giorno 6, Calcio: Nations League, semifinale Italia-Spagna a Milano. - Giorno 6, Ciclismo: Milano-Torino. - Giorno 10, Calcio: Nations League, finale a Milano. - Giorno 10, Formula 1: 10, Gp Giappone. - Giorno 10, Moto: Gp Thailandia. - Giorno 10, Ciclismo: Parigi-Tours. - Giorni dal 13 al 17, Ciclismo: Campionati mondiali su pista ad Ashgabat (Turkmenistan). - Giorni dal 18 al 24, Ginnastica: Campionato mondiali ginnastica artistica in Giappone. - Giorno 24, Formula 1: Gp Stati Uniti. - Giorno 24, Moto: Gp d'Australia. - Giorno 31, Formula 1: Gp Messico. - Giorno 31, Moto: Gp Malesia.

NOVEMBRE

Giorni dal 2 al 7, Nuoto: Europei vasca corta a Kazan (Russia). - Giorni dal 2 al 19, Pallamano: Campionati mondiali femminili in Spagna. - Giorno 6, Rugby: Italia-Nuova Zelanda. - Giorno 12, Calcio: qualificazioni Mondiali 2022, Italia-Svizzera. - Giorni dall'11 al 14, Trampolino: Campionati mondiali in Giappone. - Giorno 13, Rugby: Italia-Argentina. - Giorno 14, Formula 1: Gp Brasile. - Giorno 14, Moto: Gp Valencia. - Giorni dal 14 al 21, Tennis: Atp Finals a Torino. - Giorno 15, Calcio: qualificazioni Mondiali 2022, Irlanda Nord-Italia. - Giorno 20, Rugby: Italia-Uruguay. - Giorni dal 22 al 28, Tennis: finali Coppa Davis. - Giorno 28, Formula 1: Gp Arabia Saudita (ultima gara della stagione).

DICEMBRE

Giorno 5, Formula 1: Gp Emirati Arabi (ultima gara della stagione). - Giorni dall'11 al 18, Multisport: European Youth Olympic Winter Festival a Vuokatti (Finlandia). - Giorni dal 13 al 18, Nuoto: Mondiali vasca corta ad Abu Dhabi.