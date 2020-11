Il Sassuolo manca il sorpasso al Milan, 0-0 contro Udinese 

AGI - Il Sassuolo manca l'assalto alla vetta del campionato di Serie A, non va oltre lo 0-0 contro l'Udinese nell'anticipo della settima di campionato e così il Milan rimane al vertice, con 16 punti, uno in più della squadra emiliana che registra un rallentamento nel suo percorso finora entusiasmante nel massimo torneo.

Partita senza neanche tanto spettacolo quella di stasera, e il miglior attacco del campionato ha fatto registrare un solo tiro significativo verso la porta dei friuliani. Non è stata da meno la squadra bianconera, e così entrambi i portieri non hanno dovuto fare acrobazie. I rientranti Caputo e Berardi tra i neroverdi non sono sembrati al meglio.

Ciò non significa comunque che la difesa friulana non sia stata chiamata a vigilare, ovvero a fare in modo che gli attaccanti avversari potessero minacciosamente affacciarsi in area e provare a colpire. Alla fine un punto prezioso per l'Udinese, che sale a 4, mentre il Sassuolo può parlare di occasione d'oro persa per guardare tutti dall'alto, almeno fino al posticipo di Milan-Verona tra 48 ore.