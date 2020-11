Elisa di Francisca si ritira: "Scelgo la vita"

AGI - Elisa Di Francisca si ritira: la fiorettista jesina chiude una carriera che le ha regalato due ori e un argento olimpico oltre a sette titoli mondiali per dedicarsi al ruolo di mamma. "Aspetto un figlio, scelgo la vita", ha annunciato in un'intervista al Corriere della Sera.

"Di fronte all'incertezza di un'Olimpiade ancora in bilico", ha spiegato la 37enne atleta delle Fiamme Oro, "ho deciso di aggrapparmi al valore che mi hanno trasmesso i miei genitori, la famiglia, e di credere in un mondo migliore. Ho sempre desiderato una famiglia numerosa. Appena partorito Ettore non vedevo l'ora di rimanere di nuovo incinta. Ma avevo ricominciato con il fioretto, avevo deciso di arrivare fino a Tokyo: con mio marito Ivan si era detto di aspettare".