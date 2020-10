Giro d'Italia: il britannico Simon Yates si ritira, è positivo al Covid

AGI - Niente più Giro d'Italia per Simon Yates. Il britannico è risultato positivo al Covid-19 e si è ritirato. Lo ha annunciato, su Twitter, questa mattina il suo team Mitchelton prima dell'inizio dell'ottava tappa a Giovinazzo. Yates, vincitore della Vuelta 2018, era uno dei candidati alla vittoria al Giro d'Italia.

"Simon Yates - è il tweet del suo team - non parteciperà oggi al Giro d'Italia perchè risultato positivo al COVID-19. La salute di Simon rimane la nostra principale preoccupazione e, per fortuna, i suoi sintomi rimangono molto lievi e per il resto è in buona salute".