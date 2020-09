Messi potrebbe restare al Barcellona per un altro anno

AGI - Il padre di Lionel Messi non esclude che il calciatore possa restare al Barcellona per un'altra stagione. "Sì": così ai microfoni di Deportes Cuatro, Jorge Messi, il padre del fuoriclasse argentino, ha risposto al giornalista che gli chiedeva se le parti stanno "valutando la possibilità" che Lionel resti un altro anno al Barcellona, per poi andare via nel 2021 quando il suo contratto scadrà.

Jorge Messi, che è anche l'agente del fuoriclasse argentino, è stato intercettato dai giornalisti mentre arrivava ad una riunione con i legali della famiglia. Atterrato mercoledì mattina a Barcellona, proveniente da Rosario, è stato tallonato dai giornalisti per tutta la giornata e alla fine ha comunque riconosciuto che sarà "difficile" per suo figlio restare al Barcellona.

Secondo i media sportivi spagnoli, i dirigenti del Barça e del clan Messi si sono incontrati per più di due ore mercoledì pomeriggio, ma ciascuno rimane fermo sulla sua posizione: i rappresentanti del giocatore vogliono negoziare un divorzio immediato, mentre il club sostiene che 'la Pulce' ha un contratto fino al 30 giugno 2021. Secondo gli stessi media, i colloqui proseguono e potrebbe tenersi presto un altro incontro tra il clan Messi (padre Jorge e il fratello del giocatore, Rodrigo) e la dirigenza del club.