Settembre di rinnovi per le federazioni sportive, comincia il nuoto

AGI - Si parte. La legge di riforma dello sport in Italia non è pronta, incontri su incontri, bozze su bozze, ma ancora nulla di certo. Intanto,le federazioni sportive nazionali si apprestano ad andare al voto.

Si va avanti con la legge in vigore e con gli statuti in essere delle singole Federazioni Sportive Nazionali sotto l’egida del Coni. Settembre sarà un mese nel corso del quale sono convocate diverse assemblee ordinarie elettive per il rinnovo delle cariche federali – presidente, consiglieri, rappresentanza atleti, rappresentanza tecnici e Collegio dei Revisori dei Conti – che resteranno in carico fino a dopo le Olimpiadi di Parigi del 2024.

La composizione numerica delle singole federazioni varia dallo Statuto anche perché ci saranno da tenere conto le ‘quote rose’..Ad aprire il pacchetto delle assemblee elettive sarà la Federnuoto. Appuntamento sabato presso la ‘Tribuna Autorità’ dello Stadio Olimpico (curva Sud). Un solo candidato, Paolo Barelli che verrà rieletto.

La rielezione del numero uno degli sport acquatici sarà la sesta consecutiva. Barelli, deputato di Forza Italia, guida con successo la Fin dal 2000. L’ex nuotatore originario di Roma, dal 2012 è anche presidente della federazione europea (Len). La richiesta del ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora è chiara: i presidenti federali non devono restare in carica per più di tre mandati.

Seconda richiesta: ‘incompatibilità’ per i politici che vogliono ricoprire un ruolo apicale nello sport. Con quella che potrebbe essere la nuova legge, Barelli non sarebbe più alla guida dal 2012 e, secondo, non si sarebbe mai potuto candidare essendo deputato di Forza Italia

Lunedì 7 a Parma andrà alle urne la Federazione italiana golf dove Franco Chimenti, 81 anni, già vicepresidente e membro di giunta del Coni, va per il sesto mandato. Il giorno 12 al Parco del Foro Italico, 59esima assemblea della Federazione Italiana Tennis che ricandiderà Angelo Binaghi per quello che sarà il sesto mandato.

Il 13 settembre presso il salone d’onore del Coni a Palazzo H si terranno le elezioni della Federazione Medico Sportiva Italiana che rieleggerà il candidato unico Maurizio Casasco.

Il 14 alla Fiera di Roma elezioni della Fise, la federazione italiana sport equestri. Il presidente uscente Marco Di Paola avrà un avversario, Andrea Pantano. Sabato 19, sempre alla Fiera di Roma, assemblea elettiva della Federazione Italiana Canoa Kayak. Il presidente in carica Luciano Buonfiglio per entrare nel quinto mandato dovrà ottenere più consensi di altri due candidati, Ruggero De Gregori e Claudio Kaminsky.

Ultime elezioni del mese di settembre saranno quelle della federazione hockey su prato, il 20 al PalaFijlkam di Ostia. Candidato unico è il presidente uscente Sergio Mignardi (in carica dal 2015). La candidatura di Silvano Ermanno è stata rifiutata.

In autunno già definite le elezioni della Federbocce (il 24 a Roma) e della Federazione italiana vela (19 dicembre). A marzo 2021 sono già indette le elezioni di Federazione ginnastica e Federcalcio.

C’è attesa per la data di due federazioni particolarmente significative, la Federciclismo e la Federatletica. Quest’ultima federazione dovrà eleggere il successore di Alfio Giomi. In corsa tre candidati, Roberto Fabbricini, già segretario generale del Coni, Vincenzo Marrinello, vice presidente in carica e generale della Guardia di Finanza nonché comandante delle Fiamme Gialle, e Stefano Mei, ex mezzofondista azzurro, campione europeo dei 10.000 nel 1986.

La Fidal potrebbe andare ad elezioni anche entro il 2020. Due i presidenti in carica, come ha detto Spadafora, “dall’epoca della lira”. Si tratta di Sabatino Aracu, presidente da 27 anni, mese più, mese meno, degli Sport Rotellistici (Fisr), e Luciano Rossi, numero uno della Federazione Italiana Tiro a Volo dal 1993. Dal 1997 è a capo della Federazione Italiana Motonautica, Vincenzo Iaconianni.