Greg Paltrineri batte se stesso, nuovo record nei 1500 stile libero

AGI - L'italiano Gregorio Paltrinieri ha stabilito questa sera a Roma il nuovo record europeo e italiano assoluto dei 1500 metri stile libero in 14'33"10. L'eccellente prestazione il campione azzurro l'ha ottenuta nell'ultima gara della 57esima edizione del 'Trofeo Settecolli' andato di scena allo Stadio del Nuoto del Foro Italico, abbassando di quasi un secondo il già suo primato continentale che dagli Europei di Londra del 2016 era 14'34"04.

Le prossime sfide

'Greg' ha condotto la gara in maniera perfetta sotto l'aspetto tecnico con parziali ogni 50 metri sempre sotto i 30 secondi. Alle spalle del campione olimpico e tre volte mondiale della distanza più lunga del nuoto in piscina, l'azzurro Domenico Acerenza con 14'49"98 (personale). Fino ai 1300 metri Paltrinieri era in perfetta tabella di marcia per battere anche il record del mondo di 14'31"04 che dal 2012 appartiene al cinese Sun Yang attualmente squalificato (fino al 28 febbraio 2028) per pesanti violazioni al codice antidoping.

Gregorio Paltrinieri è iscritto agli Italiani di nuoto in acque libere, sua nuova frontiera che lo vede già qualificato con un pass individuale per le Olimpiadi di Tokyo 2020 riprogrammate, coronavirus permettendo, nell'estate del 2021. L'evento tricolore è in agenda a Piombino e Marina di Grosseto dal 18 al 21 agosto.